Sansar Salvo'ya 1.5 Yıl Hapis Talebi

Babasını darp ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından tutuklanan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan hakkında "üst soya karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, 13 Nisan tarihinde babasına şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Arslan hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede mağdur baba Gazi Arslan'ın öz oğlu "Sansar Salvo" lakaplı rapçi Ekin Can Arslan tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olduğu, şüphelinin olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığı, şüphelinin savunmasında suçunu ikrar ettiği ve Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurun basit yaralamayla giderilebilecek şekilde yaralandığının belirtildiği kaydedildi.

1 buçuk yıla kadar hapsi talep edildi

Şüphelinin babasının göğüs bölgesine eliyle vurarak darp ettiğinin kaydedildiği iddianamede, şüpheli Ekin Can Arslan'ın "üst soya karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. - İSTANBUL