Şantiyede İşçi İskleden Düştü - Son Dakika
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Şantiyede İşçi İskleden Düştü

Şantiyede İşçi İskleden Düştü
25.06.2025 16:29
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Malatya'da şantiyede çalışan Faruk Yılmaz, iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şantiyede çalışan bir işçi, iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir şantiyede işçi olarak çalışan Faruk Yılmaz (41) çalışma sırasında dengesini kaybederek iskeleden zemine düştü. Olayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz'a ilk müdahale olay yerinde yapılırken, talihsiz işçi kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yılmaz'dan hastane önünde umutla güzel bir haber bekleyen mesai arkadaşları, acı haberle büyük üzüntü yaşarken, Yılmaz'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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