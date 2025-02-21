Sao Paulo'da Feci Kaza: 12 Ölü, 21 Yaralı

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Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletindeki bir otoyolda üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 12 yolcu hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Eyalette 3 günlük yas ilan edildi.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu otobüs, Nuporanga yakınlarındaki bir otoyolda kamyonla çarpıştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer yaptığı açıklamada, feci kazada 12 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını ifade etti. Ölenlerin tamamının Franca Üniversitesi öğrencileri olduğu belirtilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Eyalet Valisi Tarcisio de Freitas, 3 günlük resmi yas ilan etti.

Ulaştırma Bakanlığı'na göre Brezilya'da 2024 yılında trafik kazalarında 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. - SAO PAULO