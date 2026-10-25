Sao Paulo'da raylara devrilen vince çarpan monorayda sadece vinç operatörü yaralandı - Son Dakika
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Sao Paulo'da raylara devrilen vince çarpan monorayda sadece vinç operatörü yaralandı

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Sao Paulo\'da raylara devrilen vince çarpan monorayda sadece vinç operatörü yaralandı
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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 15-Silver hattındaki otonom monoray, raylara devrilen vince çarptı. Olayda sadece vinç operatörü yaralandı; vinç enkazı hattın altındaki işlek caddeye dağılırken seferlerde gecikme yaşandı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde monoray, raylara devrilen vince çarptı. Olayda sadece vinç operatörü yaralandı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde facianın eşiğinden dönüldü. Monoray hattının yakınındaki şantiyede bulunan vinç raylara devrildi. Hat 15-Silver'da seferini yapan otonom monoray ise raylara devrilen vince çarptı. Kazada, sadece vinç operatörü yaralandı. Monorayın çarptığı vinç enkazı ise hattın altından geçen işlek caddeye dağıldı.

Kaza anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, kaza sırasında hattın altından geçen caddede çok sayıda araç olduğu görüldü. Kazanın ardından monoray hattında seferlerde gecikme yaşandı.

Vinç şirketinin çalışanı Lucas, "Çok yüksek bir ses duyuldu. Vinç yapının üzerine düştü ve kısa süre sonra tren geçerek vince çarptı" ifadelerini kullandı. Vincin Cortesia Equipamentos şirketine ait olduğunu ve bir süredir olay yerinde bulunduğunu söyleyen Lucas, vincin çöktüğü sırada çalışır durumda olup olmadığından emin olmadığını ifade etti.

Vinç şirketi Cortesia Equipamentos, "Bugün Sao Paulo'daki merkezimizde bir vincin karıştığı kazadan dolayı üzüntü duyuyoruz. Gelişmeleri takip ediyor ve olayın aydınlatılması için yetkili makamlarla iş birliği yapıyoruz. Gerekli önlemleri alırken şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine bağlılığımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vincin neden devrildiği henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA
Sao PauloBrezilya3. SayfaGüncelDünyaSon Dakika

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