Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov evin bitişiğinde bulunan kazan dairesinde yangın çıktı. Yol şartları sebebi ile bölgeye ulaşamayan itfaiye ekipleri, yangın söndürme tüpleri ve bungalovun içerisinde bulunan havuzdaki su ile yangında müdahale etti.
Yangın, Akçay Mahallesi mevkiinde bulunan bir bungalov evin bitişiğinde bulunan kazan dairesinde meydana geldi. Bungalovda konaklayan kişilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracı, yol şartları sebebi ile yangının çıktığı kazan dairesinin bulunduğu yere çıkamadı. Bunun üzerine ekipler, yangın söndürme tüpleri ile yaya olarak yangın yerine ulaştı. Bungalov eve ait havuzun suyunu da kullanılarak yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sapanca'da Bungalov Evin Bitişiğinde Yangın Çıktı - Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bornova ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden kuyumcuyu öldüren zanlının, olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girip çaldığı altınlarla uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlının hala firarda olduğu ve polis ekiplerinin yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, erkek kardeşi tarafından bıçakla rehin alındı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak müzakereci ekiplerin çabalarına rağmen erkek kardeş teslim olmadı. Bu sırada kadın, kardeşinin dalgınlığından faydalanarak kaçmayı başardı ve polise sığındı. Kardeş ise gözaltına alındı. Kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, erkek kardeş ise polis merkezine götürüldü. Erkek kardeşin, izinli olarak ailesinin yanına geldiği öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonunda DEAŞ terör örgütüne bağlı 2 şüpheli yakalandı. Toplamda 8 ilde yapılan operasyonlarda ise toplamda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda sahte para verildiği ihbarı üzerine başlatılan operasyonda, özel olarak kesilmiş kitabın içine gizlenmiş 46 adet sahte 200 TL'lik banknot ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı ve yapılan aramalarda sahte paraların yanı sıra tabanca fişekleri, sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatları da bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cezaevinden izne gelen bir şahıs, para vermediği gerekçesiyle ablasını balkonda bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin bir saatlik ikna çabaları sonucunda abla son anda kurtarıldı. Şahıs ise gözaltına alındı.
Ankara'da gerçekleştirilen 'Mahzen-18' operasyonları kapsamında, örgütsel yapılanma içerisinde tefecilik suçu işleyen şebekeye yönelik Feyyaz Küçükkaraca'nın da bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 12 kişi tutuklandı, 12 kişi hakkında adli kontrol kararı ve 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. Şüphelilerin, mağdurları faizle para vererek borçlandırdıkları ve borçlarını ödeyemeyen kişileri başka tefecilere yönlendirerek borcun katlanmasına neden oldukları tespit edildi. Operasyonlar sırasında çok sayıda ruhsatsız tabanca ile çek, senet ve doküman ele geçirildi.
Gaziantep'te Şehitkamil bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Yılmaz'ın konteyner bağ evine hırsızlık amacıyla giren şüpheli şahıs yada şahıslar, her tarafı talan etti. Olay sonrası evde bulunan eşyalar ortalığa saçılırken, evin tavan döşemesi ise yerle bir edildi. Yılmaz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanmasını istedi.
Esenyurt'ta bir kafede okey oynayan adam, dışarıdan gelen bir kadın tarafından darp edildi. Kadın, adamı darp ettikten sonra masadaki bir kadına küfürler savurup, bardak fırlattı. Olay cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde önünde seyir halinde olan belediye otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, kaza yapan otomobil ise hurdaya döndü.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanan cinayet zanlısı adliyeye sevk edilirken, öldürdüğü genç gibi kendisinin de Akkuyu Nükleer Santralde çalıştığı öğrenildi. Mersin'de iş çıkışı aracına aldığı şahıs tarafından öldürülen gencin katili Akkuyu Nükleer Santral inşaatında çalışan Kazakistanlı çıkarken, şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Malatya'da depremzede esnaflar için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye kameralara yansıdı. İşyerinde yaşanan hırsızlığın 6 Şubat'ta yaşanan deprem saati olan 4.17'de gerçekleşmesi ise acı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.
Sizin düşünceleriniz neler ?