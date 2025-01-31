Sapanca'da Dereye Düşen Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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Sapanca'da Dereye Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Sapanca\'da Dereye Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Sapanca'da yürüyüş yapan E.C., 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

31.01.2025 10:52
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün gece saatlerinde yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaralanan vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Çayiçi Mahallesi Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen kişi, dere yatağından bir ses duydu. Sesin geldiği yere yönelen ve bir kişinin yerde yattığını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile dere yatağına inerek E.C. (49) isimli yaralı vatandaşı kurtardı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, E.C.'nin yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştüğü öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Dereye Düşen Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika

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