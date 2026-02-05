Sakarya'da "fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı - Son Dakika
Sakarya'da "fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı

Sakarya\'da "fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
05.02.2026 11:18  Güncelleme: 11:24
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çamura saplanan yeni bir arazi aracı ve yardıma gelen 3 kepçe, 6 gün süren operasyonla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında iş makineleri de bataklığa saplandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün yeni aldığı arazi aracı, deneme sürüşü sırasında çamura saplanınca bölgede eşine az rastlanır bir kurtarma operasyonu başladı. Yardıma giden 4, 14 ve 22 tonluk 3 kepçe de arazi aracıyla birlikte çamura saplanınca, araçları kurtarmak için dev iş makineleri seferber oldu. 6 gün süren çalışmanın ardından tüm araçlar kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir arazide yeni aldığı aracıyla deneme sürüşü yapan sürücü, aracın balçığa saplanması üzerine yardım çağırdı. Bölgeye sevk edilen 4 tonluk iş makinesi, kurtarma çalışması sırasında çamura gömüldü. Bunun üzerine bölgeye sırasıyla 14 ve 22 tonluk iki iş makinesi daha yönlendirildi. Zeminin yumuşak olması nedeniyle yardıma gelen iş makinelerinin de bataklığa saplanması üzerine bölgede kapsamlı çalışma başlatıldı.

Kurtarma çalışması 6 gün sürdü

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri ve çevredeki hafriyat firmalarının desteğiyle bölgeye yüksek tonajlı ekskavatörler sevk edildi. Yaklaşık 6 gün süren ve 300 ila 490 tonluk dev iş makinelerinin kullanıldığı operasyon sonucunda, mahsur kalan arazi aracı ve 3 iş makinesi bulundukları yerden çıkarıldı.

"6 gündür buradayız, çok uğraştık"

Bölgede 6 gündür kurtarma çalışmasına katılan operatör Bayram Ali Çalışır, yaşanan süreci anlattı. Çalışır, "Cip sahibi aracını yeni almış, denemeye gelmiş ve batırmış. Peşine gelen operatör arkadaşımızı 'buralar sağlam' diyerek yönlendirmişler, ilk kepçe öyle batmış. Ardından gelen 14 tonluk ve bizim büyük kepçemiz de 'şurası sağlamdır' denilen yerlerde kuyuya denk gelerek battı. Yaklaşık 6 gündür buradayız. Çok uğraştık, belediyeler ve SASKİ çok yardımcı oldu. Hafriyatçı arkadaşlar yemek, çay getirerek destek oldu. Zor oldu ama hepsini çıkardık" dedi.

"Küçük kepçenin sistemi yandı"

Araçların son durumu hakkında da bilgi veren Çalışır, "Cip sağlam durumda ancak ilk batan 4 tonluk küçük kepçenin sistemi yandı, motoru su çekti. Diğer makineler bakımları yapıldıktan sonra çalışmaya devam eder. Burası belli bir alan, her katı bataklık. Bu alana girmemek daha iyi" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sapanca, Sakarya, Olaylar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
