Sapanca'da Feci Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
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Sapanca'da Feci Kaza: 1 Ölü

Sapanca\'da Feci Kaza: 1 Ölü
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Sapanca'da kural ihlaliyle meydana gelen kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin trafik kurallarına aykırı hareketler sergilediği, kural ihlali yaparak araçları geçmeye çalışırken kazanın meydana geldiği anlar yer alıyor.

Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, Sapanca istikametine seyir halinde olan H.M.Ç. (24) idaresindeki 54 AOK 633 plakalı otomobil ile Mahmut Yuşa Gül (20) yönetimindeki 54 APC 660 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin ön tekeri yerinden koparken, sürücü yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Gül, ile otomobil sürücüsü H.M.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç hafızı hayattan koparan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hafız olduğu ve 3 gün sonra askere gideceği öğrenildi. Ayrıca güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında ise otomobilin trafik kurallarına aykırı hareketler sergilediği, araçları kural ihlali yaparak geçmeye çalışırken kazanın meydana geldiği anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Sapanca, Sakarya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sapanca'da Feci Kaza: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca'da Feci Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
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