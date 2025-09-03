Sapanca'da Gizli Kamera Skandalında İki Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
Sapanca'da Gizli Kamera Skandalında İki Sanık Tahliye Edildi

Sapanca'da Gizli Kamera Skandalında İki Sanık Tahliye Edildi
03.09.2025 21:51
Sapanca'daki bungalovda gizli kamera skandalı nedeniyle tutuklu iki sanık, duruşma sonrası tahliye edildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovdaki gizli kamera skandalına ilişkin davada tutuklu bulunan iki sanık tahliye edildi. Tanık olarak dinlenen polisin, "Jakuzinin üzerinde ampul şeklinde kamera bulunmaktaydı, kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü" ifadeleri dikkat çekerken, mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

BUNGALOVDA GİZLİ KAMERA SKANDALI

30 Mart tarihinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan bir aile, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içinde saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyete giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, işletme sahibi H.K. (31) ve arkadaşı T.S.'yi (48) gözaltına aldı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

İfadeleri alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 Ağustos 2025 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkan H.K. ve T.S. için cumhuriyet savıcısı eksik hususların giderilmesi ve sanıkların tutukluluklarının devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise eksik hususların giderilmesi yönünde karar vererek duruşmayı bugüne erteledi. Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ile müştekiler M.K. ve eşi P.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemede söz verilen sanık H.K. önceki beyanlarını tekrar ederek, kamera meselesini olaydan 1 gün önce öğrendiğini, telefonu kendi rızası ile polislere teslim ettiğini ve veri silinmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Kendisinin teslim olduğunu ve kaçmaya teşebbüs etmediğini ifade eden H.K., tahliyesini talep etti. Diğer sanık T.S. ise, işletmenin finansörü olduğunu belirterek olayla ilgisinin sadece ampuldeki parmak iziyle sınırlı olduğunu, bunun da normal bir durum olduğunu söyledi.

Ampulü diğerlerinden ayırt edemediği için çekmeceye koyduğunu, bungalova başkalarının da girip çıktığını dile getiren T.S., olayla bağlantısı olmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

"JAKUZİNİN ÜSTÜNDE KAMERA VARDI"

Kendilerinden özür dilenmediğini söyleyen müşteri M.K. ise mağdur ve şikayetçi olduklarını ifade etti. Tanık olarak dinlenen polis memuru R.E. de ihbar üzerine bölgeye gittiklerini aktararak, "Jakuzinin üstünde ampul şeklinde kamera vardı, kırmızı ışığı yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü" diye konuştu. Diğer tanık polisler F.S. ve B.A. da benzer şekilde ampulde kırmızı ya da mora benzer ışık gördüklerini ifade etti.

TAHLİYE EDİLDİLER

Sanık avukatları ise aleyhe beyanları kabul etmediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanıkların yaklaşık 4 aydır tutuklu olduğunu, delillerin büyük ölçüde toplandığını ve suçun ceza sınırlarını dikkate alarak tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmasına hükmedip dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Gizli Kamera Skandalında İki Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Sapanca'da Gizli Kamera Skandalında İki Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
