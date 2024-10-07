Sapanca'da Kavga: 4 Kişi Silahla Yaralandı

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Kavgayı ayırmak isterken kendisine saldıran 4 kişiyi silahla vurdu

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan villa inşaatında çalışan bir işçi ile farklı bir inşaatta çalışan işçi arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Arayı bulmak için bölgeye gelen şahıs, olayın büyümesi neticesinde kendisine saldırmak için üzerine yürüydüğü iddia edilen 4 kişiyi silahla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir villa inşaatında çalışan işçi ile çevrede bulunan farklı bir inşaatta çalışan işçi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmayı ayırmak için araya giren ismi öğrenilemeyen bir şahıs, olayın büyümesi üzerine tartışan işçilerin yakınlarını bölgeye çağırdı. Adrese gelen grup, iddiaya göre tartışmayı ayırmak isteyen ve ismi henüz öğrenilemeyen şahsı sopalarla darp etmek istedi. Şahıs, bu esnada yanında bulunan silah ile ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler İsmail A. (41), oğlu Emrullah A . (21), Emrah K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti. Olayda 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Sapanca Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.