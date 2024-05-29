Sapanca'da Otomobil Bahçelik Alana Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Sapanca'da Otomobil Bahçelik Alana Devrildi, Sürücü Yaralandı

Sapanca\'da Otomobil Bahçelik Alana Devrildi, Sürücü Yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bahçelik alana devrildi. Kazayı gören vatandaşlar yardım için bölgeye koşarken, ekipler sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

29.05.2024 14:14
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bahçelik alana devrildi. Ekiplerin, yaralanan sürücüyü kurtarmak için seferber olduğu kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yanık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bahçelik alana devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardım için bölgeye koştu. Durumun haber verilmesi üzerine adrese AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüyü kurtarmak için adeta seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı, görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkan otomobilin bahçelik alana devrilmesi yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Otomobil Bahçelik Alana Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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