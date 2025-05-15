Sapanca\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kilo sentetik cannabinoid maddesi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Sapanca ilçesinde yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 18 kilo 910 gram sentetik cannabinoid maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 TL nakit para ele geçirildi. - SAKARYA