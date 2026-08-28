Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Sapanca\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Polis, Sapanca'da düzenlediği operasyonda 9 kök Hint keneviri ve 86 gram esrar ele geçirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kök Hint keneviri ele geçirildi,

2 şüpheli gözaltına alındı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarında, S.Ö. (36) ve S.Ö. (48) isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; boyları 1 ile 2 metre arasında değişen 9 kök Hint keneviri, 4 parça halinde 86 gram esrar, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan jelatin ve buzdolabı poşeti ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sapanca, Sakarya, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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