Sapanca\'da Yol Tartışması Kanlı Bitti: 1 Tutuklama

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Kocaeli'nden bungalovda tatil için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen gencin yol tartışmasında öldürülmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Şubat'ta Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Sapanca istikametine giden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobil ile aynı yöne giden B.B. idaresindeki araçtaki kişi veya kişiler arasında yol meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Araçtan inen kişi veya kişiler, K.T.'nin bulunduğu aracı kurşunladı. Olayda araç sürücüsü ile yanında bulunan Mert Elter (21) yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mert Elter, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elter'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Plakası tespit edilen otomobili kullanan B.B. ise polise giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri sonrasında otomobil sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ekipler diğer şüphelileri her yerde arıyor. - SAKARYA