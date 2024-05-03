Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Sapanca Gölü\'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Sapanca Gölü'ne botla açılan ve hava muhalefeti sebebiyle sazlıklar arasında mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın ardından mahsur kalan kişilerin sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

03.05.2024 22:56
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Sapanca Gölü'ne botla açılan ve mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Arifiye Göl Park mevkiinde meydana gelen olayda, göle botla açılan iki kişi hava muhalefeti sebebiyle sazlıklar arasında mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. 4 personel, 1 araç ve 1 botla olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan iki kişiyi bulundukları yerden kurtararak kıyıya çıkardı. Mahsur kalan kişilerin sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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