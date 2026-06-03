Şaphane'de okul öğrenci güvenliği iş birliği toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Şaphane'de okul öğrenci güvenliği iş birliği toplantısı gerçekleştirildi

Şaphane\'de okul öğrenci güvenliği iş birliği toplantısı gerçekleştirildi
03.06.2026 12:20  Güncelleme: 12:21
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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, okul çevrelerinde öğrenci güvenliğini artırmak amacıyla kaymakam başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıda alınacak tedbirler ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik "Okul Öğrenci Güvenliği İş Birliği Toplantısı" düzenlendi.

Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Ünal, İlçe Emniyet Amiri Hakan Dalamanlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar katıldı.

Toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerin güvenliğinin artırılması ve okul çevrelerinde oluşabilecek risklerin önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Yetkililer, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması konusunda ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Şaphane, Kütahya, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şaphane'de okul öğrenci güvenliği iş birliği toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şaphane'de okul öğrenci güvenliği iş birliği toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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