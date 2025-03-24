Saraçhane\'de göstericiler polise saldırdı

Serkan Güngör:

Yasadisi degil sadece gosteri.. ben izin vermedim o zaman yasadisi demekle olmuyor. kamu huzurunu kilif diye anayasal hak gasp edilemez, gosteri haktir, sen tedbirini alacaksin kamu huzuru bozulmasin diye.. gosteride kamu zarari ya da bu gibi siddet eylemleri olusur ise de kabul edilemez.. bu bir.. ikincisi, gosterilerde polisimize tas vs atan, sagi solu atese verem mal mulke vs zarar veren kimler ise onlari tek tek ayiklayip gereken yasal islem de yapilir bu da iki.. sadece bu iki seye ulasmis.olsaydik keske.