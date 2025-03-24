Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı - Son Dakika
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Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı

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Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen grup, polise taş ve yanıcı maddeler atarak saldırdı. Polis, gruba biber gazı atarak müdahale etti.

24.03.2025 23:43
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Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen ve polise taş ve yanıcı maddeler atan gruba, polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı

POLİSE TAŞ VE MEŞALE ATTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taş, meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.

Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
Saraçhane\'de göstericiler polise saldırdı
Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (60)

  • Bilgehan Göktürk:
    Polis ,göstericilere saldırmış olmasın? 188 527 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Her nefeste adım adım, Her sokakta senin adın... Seninleyiz Büyük Başkan Ekrem İMAMOĞLU 170 462 Yanıtla
  • Cengiz Kesici:
    YALAN HABER ! POLİS LERİN ACIMASICA O GENÇLERE ACIMASIZCA TAZYİKLİ SU SIKTIĞINI GÖZLERİMLE GÖRDÜM.POLİSLER RESMEN GENÇLERİ TAHRİK EDİYORDU.SİZDE HAYSİYET VE ŞEREFLİ OLUN . DOĞRU HABER YAPIN. 176 373 Yanıtla
  • ali veli:
    türkiye uyumaa hırsızına sahip çık 301 107 Yanıtla
  • Cengiz Balcıoğlu:
    Bu vandalları direk colaniye yani ahmet şaraya teslim edin o iyi bilir bunlara ne yapacagini 204 86 Yanıtla
  • Numin null:
    ortalığı karıştırıyorlar ramazan ramazan 205 49 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    yancı habercilikte son nokta 102 140 Yanıtla
  • Semih Aydın:
    orda Amerikan polisi olacak şimdi böyle zırvalayacaklarmı sizce 183 50 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Provakatörlere dikkat devletin askerine polisine yanlış yapmak yok .... İnsan olduğunu unutmasın kimse 150 33 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Yasadisi degil sadece gosteri.. ben izin vermedim o zaman yasadisi demekle olmuyor. kamu huzurunu kilif diye anayasal hak gasp edilemez, gosteri haktir, sen tedbirini alacaksin kamu huzuru bozulmasin diye.. gosteride kamu zarari ya da bu gibi siddet eylemleri olusur ise de kabul edilemez.. bu bir.. ikincisi, gosterilerde polisimize tas vs atan, sagi solu atese verem mal mulke vs zarar veren kimler ise onlari tek tek ayiklayip gereken yasal islem de yapilir bu da iki.. sadece bu iki seye ulasmis.olsaydik keske. 90 52 Yanıtla
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