Şarampole Yuvarlanan Kamyonette İki Yaralı

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Şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

30 metrelik şarampole yuvarlanan kamyoneti Filyos Çayına düşmekten ağaçlar kurtardı

Kendisini kurtaran ekiplere böyle teşekkür etti

KARABÜK - Karabük'te kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre şarampole yuvarlanan kamyonetin Filyos Çayı'na düşmesini ağaçlar engellediği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Karabük - Yenice kara yolu Şahinkaya mevkiinde meydana geldi. Fikret Orhan İdaresindeki 78 AAB 969 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. cAraçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı Mert Cihan Sönmez kendisini kurtaran ekiplere 'Çok sağ olun, Allah razı olsun' diyerek teşekkür etti.