Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.07.2024 19:07
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Cemalpaşa Mahallesi Sülemiş Tepesi yolunda meydana geldi. 35 DA 3356 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımı aşıp yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yardımıyla otomobilden çıkarılan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, İtfaiye, Kadirli, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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