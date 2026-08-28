Sarayköy\'de Yangın: Ekipler Mücadele Ediyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde ovalık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde ana asfalt yolun alt tarafında bulunan ovalık alanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.