Sarıcakaya Karayolu İstinat Duvarı Yeniden Onarıldı

Eskişehir- Sarıcakaya karayolunda geçtiğimiz Haziran ayında yağışlar nedeniyle çöken taş istinat duvarı, ekiplerin yoğun çalışmasıyla tamamen onarılırken, karayolu inşaatının son durumu dron ile havadan görüntülendi.

Eskişehir ile Sarıcakaya ilçesini birbirine bağlayacak olan ve bölge ulaşımı açısından büyük önem taşıyan yeni karayolu geçtiğimiz Haziran ayının başında bölgedeki şiddetli yağışlardan olumsuz etkilenmişti. Dağküplü Mahallesi yakınlarında taş istinat duvarında çökme meydana gelmiş ve tonlarca ağırlıktaki taşlar aşağıya doğru yuvarlanmıştı. Olayın ardından sürücü güvenliğini tehlikeye atmamak ve yol yapım sürecini aksatmamak adına Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan planlamaların ardından çöken bölgede taş istinat duvarı tamamen tamir edildi. Bölgedeki iş makinelerinin karayolu çalışması ve projenin son durumu da yine havadan kaydedildi.