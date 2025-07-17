Sarıgöl\'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 52 yaşındaki sürücü Nuri Aşır hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıgöl ilçe merkezinde akşam saatlerinde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Nuri Aşır, yola savrularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası olan Nuri Aşır'ın, Sarıgöl'de esnaflık yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA