Sarıgöl\'deki Orman Yangını İçin Su Taşıma Seferberliği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi ile Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş köyü arasında dün başlayan orman yangını için helikoperlerin su alabilmesi için bölge halkından özel bir şahsa ait havuza su takviyesi yapılması istendi.

Yangına havadan müdahale eden helikopterler için su temininde kullanılmak üzere Sarıgöl'ün Kahramanlar Mahallesi'nde bulunan özel bir şahsa ait havuzun doldurulması amacıyla belediye tarafından anons yapıldı. Anonsta çiftçilerden traktörleri ve tarallarıyla havuza su taşımaları istendi.

Belediyenin çağrısı üzerine duyarlı çiftçiler harekete geçerek traktörleriyle havuza su taşımaya başladı. Aynı zamanda Sarıgöl Belediyesi'ne ait itfaiye tankerleri de destek vererek havuza su sevkiyatına başladı. Helikopterler, doldurulan havuzdan su alarak yangına havadan müdahaleye başladı.

Yangının kontrol altına alınması için hem karadan hem havadan yoğun çalışmalar sürerken, bölgedeki vatandaşların ve çiftçilerin desteği takdir topladı. - MANİSA