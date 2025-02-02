Sarıkamış'ta Yaralı Kurtarma Tatbikatı

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Sarıkamış'ta JAK'tan yaralı kurtarma tatbikatı

KARS - Sarıkamış'ta Jandarma Arama Kurtarma timleri tarafından düzenlenen vaka kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayak merkezinde kayak kayarken, düşerek yaralanma olayının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşmesi üzerine harekete geçen Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bulunan merkezde kısa sürede hazırlanarak kar motorlarıyla olayın olduğu bölgeye intikal etti.

Hızlı bir şekilde hareket eden JAK timleri, 2 ayrı nokta karken düşerek yaralanan vatandaşları önce sedyeye aldı, ardından da kar motorunun arkasındaki kızağa yerleştirdi. Sarıkamış oteller bölgesine getirilen yaralılar burada ambulansa alınarak Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. JAK timlerinin tatbikatı gerçeği aratmazken, bu tür tatbikatların olası kış kazalarında hızlı ve etkin müdahale açısından büyük önem taşıyor. Sarıkamış'ta gerçekleştirilen tatbikat, JAK timlerinin profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.