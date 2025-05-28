Sarımsak Dolandırıcılığı Yakalandı

'Taşköprü Sarımsağı' diye satılan ürünler 'Çin Sarımsağı' çıktı

BİLECİK - Bilecik'te mahalle aralarında vatandaşları 'Kastamonu Taşköprü Sarımsağı' diye kandırarak 'Çin Sarımsağı' satan şahıs zabıta tarafından yakalandı. Ekipler, yaptıkları inceleme sonrası Çin'den ithal edildiği belirlenen sarımsaklara el konuldu.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi devriye gezen zabıta ekipleri bir şahsın 20 ZF 529 plakalı ticari araca taktığı hoparlör sistemiyle insanları rahatsız edecek şekilde satış yaptığı gördü. Hemen şahsın yanına giden Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi, şahsa sattıkları sarımsağın faturasını sordular. Faturasını gösteremeyen satıcı Hüseyin Akça'nın ürünlerini inceleyen ekipler, 'Taşköprü Sarımsağı' diye satılan sarımsağın Çin'den ithal edildiği öğrenince adeta şok oldular. Satıcının "Biz de Taşköprü diye alıyoruz' açıklamasına rağmen ürünlerine el konuldu. Hüseyin Akça'nın tüm mallarına el konulurken, Uşak'tan geldiği öğrenilen şahsa Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazıldı.

Öte yandan şahsın sarımsakları tarttığı tartısının da hiç bir denetimi olmadığı görüldü.