Sarıyer Ayazağa'da sel araçları sürükledi, mahalleli çözüm bekliyor - Son Dakika
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Sarıyer Ayazağa'da sel araçları sürükledi, mahalleli çözüm bekliyor

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Sarıyer Ayazağa\'da sel araçları sürükledi, mahalleli çözüm bekliyor
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İstanbul Sarıyer Ayazağa'da şiddetli yağış su baskınına yol açtı; sel sularına kapılan araçlar sürüklenip kullanılamaz hale geldi. Hasar dronla görüntülenirken mahalle sakinleri elektrik kesintisi ve yetkili bulamamaktan yakındı, bir vatandaş 50-55 aracın ters döndüğünü söyledi.

İstanbul Sarıyer'de şiddetli yağışın yol açtığı hasar havadan görüntülendi. Görüntülerde, sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste yığıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Mağdur olduklarını ifade eden Tugay Kömürcü, "Mağduruz elektriğimiz yok çocuklarımız var soğuktayız şu an. Bir şekilde buranın acilen çözülmesi gerek" dedi.

Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden olurken otoparklar ve yollar göle döndü. Selin ardından oluşan tahribatın boyutu dron kamerasıyla gözler önüne serildi. Kaydedilen görüntülerde, sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste yığıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Annesinin ve babasının evde mahsur kaldığını söyleyen Fatih Kılıç, "Ormandan gelen su çok fazla, aşırı yağıştan dolayı dere yatağı yükü kaldırmadı. Sokakta ne var ne yok hepsini götürdü. 50-55 araç ters dönmüş durumda. Bir tane yetkili yok. Evlerde mahsur kalanlar var. Hiçbir çalışma yok" dedi.

Tugay Kömürcü adlı vatandaş da, "Mağduruz elektriğimiz yok çocuklarımız var soğuktayız şu an. Bir şekilde buranın acilen çözülmesi gerek. Buradaki insanlar hep mağdur. Aracım çok şükür hasar görmedi. Arkadaşlarımın, komşularımın araçları hep hasar gördü. Bir yetkili göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aracının borcunun bitmediğini ifade eden Nazan Kazdağ, "Bizim de arabamız var burada battı. Borcu da bitmedi. Hiçbir yararını göremeden afete uğradık. Gelen giden kimse de yok. Çok kötü durumdayız Özellikle de belediyenin gelmesi gerek" dedi.

Kaynak: İHA
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