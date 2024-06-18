Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait ağaç depolama alanında yangın çıktı - Son Dakika
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Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait ağaç depolama alanında yangın çıktı

Sarıyer Ferahevler Mahallesi Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait ağaç depolama alanında çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yangın kontrol altına alınmış olsa da rüzgarın etkisiyle kısmi yanmalar devam etmektedir.

18.06.2024 00:32
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Sarıyer Ferahevler Mahallesi Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait ağaç depolama alanında çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında "Rüzgarın etkisiyle kısmi yanmalar yer yer devam etmektedir. İtfaiye ekipleri, depolama alanının tahta malzemelerden oluşmasından dolayı, içten yanma ihtimaline karşı soğutma çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Sarıyer Ferahevler Mahallesi Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait ağaç depolama alanında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

İstanbul Valiliği tarafından çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "17.06.2024 Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Ferahevler Mahallesi'nde bulunan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait ağaç depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 22.30'da kontrol altına alınmıştır. Ancak rüzgarın etkisiyle kısmi yanmalar yer yer devam etmektedir. İtfaiye ekipleri, depolama alanının tahta malzemelerden oluşmasından dolayı, içten yanma ihtimaline karşı soğutma çalışmalarına devam etmektedir. Yangında ölen ya da yaralanan yoktur. İtfaiye ekiplerinin içten yanma riskine karşı yürüttüğü soğutma çalışması, bir süre daha devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait ağaç depolama alanında yangın çıktı - Son Dakika

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