Sarıyer Belediyesi'ne Terör Soruşturması: İBB Başkanı Danışmanı Gözaltında - Son Dakika
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Sarıyer Belediyesi'ne Terör Soruşturması: İBB Başkanı Danışmanı Gözaltında

İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, Sarıyer Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu CHP'li belediyelerde çalışan 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı listesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Kalender Özdemir de bulunuyor. Soruşturma, DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlama iddiaları üzerine yapılıyor.

11.03.2025 22:42
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Sarıyer Belediyesi'nin aralarında bulunduğu belediyelere soruşturma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı gözaltında

İSTANBUL - İstanbul merkezli 4 ilde aşırı sol terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2014-2016 yıllarında örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen o tarihte aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu bazı CHP'li ilçe belediye çalışanlarına yönelik operasyonda 32 şüphelinin polisteki sorgusuna başlandı. Soruşturmaya ilişkin çarpıcı detaylara ulaşırken, gözaltına alınan isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Kalender Özdemir de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını karşılamak ve adı geçen terör örgütüne fon sağlayan zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar emniyete getirildi. Şüphelilerin İstanbul TEM Şubedeki sorgusuna başlanırken, evinde bulunamayan ve soruşturmanın kilit isimleri arasında gösterilen Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'i yakalama çalışmaları devam ediyor.

Silahlı terör örgütüne finans desteği sağlamakla suçlanan şüphelilere dair çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Gözaltına alınanlar arasındaki 13 şüphelinin halen CHP'ye ait belediyelerde aktif görev yaptığı belirlendi. Soruşturmaya ilişkin elde edilen detaylar arasında, gözaltına alınan şüphelilerden birinin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Kalender Özdemir de bulunuyor.

Suç tarihinde CHP ilçe belediyelerinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kalender Özdemir'in şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici olarak görev yaptığı, Abdullah Der'in ise yine CHP'li ilçe belediyesinde Başkan Yardımcısı olduğu belirlendi.

Şüphelilerden Haydar Battal'ın halen CHP'li belediyelerde yönetici pozisyonunda olduğu, firari olarak aranan Melih Morsümbül'ün ise belediye başkanlığı özel kalem müdürü görevinden sonra şu anda Manisa'nın Şehzadeler İlçe Belediye Başkan yardımcısı olduğu tespit edildi.

CHP'li Belediyelerde ihalelerden sorumlu olan Belediye Teknik Başkan Yardımcısı Sinan Çetiz ile Sarıyer Belediyesi basın yayın şube müdürü Hatice Yazlık'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer Belediyesi'ne Terör Soruşturması: İBB Başkanı Danışmanı Gözaltında - Son Dakika

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