Sarıyer Belgrad Ormanı'nda park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

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Sarıyer Belgrad Ormanı'nda park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Belgrad Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belgrad Ormanı'nda piknik yapmak için araçlarını yol kenarına park eden vatandaşların araçlarının üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçların üzerine devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından devrilen ağaç, araçların üzerinden kaldırıldı. Araçlarda kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yaşanan talihsiz olayda iki araçta hasar meydana geldi. - İSTANBUL