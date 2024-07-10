Sarıyer'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi - Son Dakika
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Sarıyer'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheliye toplam 26 bin 242 lira para cezası uygulandı.

10.07.2024 11:26
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Sarıyer'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul' un Sarıyer ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 ton kaçak midye ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliye toplam 26 bin 242 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, dün saat 04.10 sıralarında Sarıyer Emirgan Mahallesi sahilinde yasak yolla çıkarılan midyelerin olduğu belirlendi. Polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler, yaklaşık 1 ton ağırlığında 45 çuval midye ele geçirdi. Operasyonda midyeleri denizden çıkardığı tespit edilen B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, midyeleri canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için denize döktü. Öte yandan, yakalanan şüpheliye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 26 bin 242 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi - Son Dakika
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