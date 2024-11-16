Sarıyer'de 34 Yıldır Süren İnşaatta Yangın - Son Dakika
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Sarıyer'de 34 Yıldır Süren İnşaatta Yangın

Sarıyer\'de 34 Yıldır Süren İnşaatta Yangın

Sarıyer'de 34 yıldır inşaatı süren binada çıkan yangın itfaiye müdahalesi ile söndürüldü.

16.11.2024 11:55
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Sarıyer'de 34 yıldır inşaatı devam eden rezidansta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın dış cephesinde başlayan yangında yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansırken, 70 gün sonra aynı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman'da 34 yıldır kaba inşaatı devam eden bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına rezidansın yapımında çalışan işçiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Rezidansta maddi hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Rezidans inşaatın dış cephesinde çıkan yangından yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

70 gün sonra yine yangın

Daha önce de birçok defa yangının çıktığı ve 34 yıldır devam eden rezidans inşaatında en son 6 Eylül 2024 tarihinde yangın çıkmış, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Aynı inşaatta ise 70 gün sonra yeniden yangın çıktı.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de 34 Yıldır Süren İnşaatta Yangın - Son Dakika

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