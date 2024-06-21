Sarıyer'de ağaca çarpan araç takla attı - Son Dakika
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Sarıyer'de ağaca çarpan araç takla attı

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada önce park halindeki araca çarptı, ardından ağaca çarparak takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, ağır yaralı olan 3 kişinin hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

21.06.2024 11:48
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Sarıyer'de ağaca çarpan araç böyle takla attı

İSTANBUL - Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada önce park halindeki araca çarptı, ardından ağaca çarparak takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, ağır yaralı olan 3 kişinin hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün sabah saat 06.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan ve içerisinde 5 kişi bulunan araç, sürücüsünün cadde üzerinde ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından süratle viraja giren araç, park halindeki lüks bir araca çarptı. Sonrasında ise direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarparak takla attı. Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşlar gençlerin yardımına koşarken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gençlerden ikisi yan yatan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Sağlık ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale ederken, ağır yaralı olan 3 kişi tedavi için Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kazaya karışan araçlar ise trafik ekipleri tarafından çekilerek otoparka götürülürken, yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Sarıyer, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de ağaca çarpan araç takla attı - Son Dakika

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