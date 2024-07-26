3.Sayfa

Sarıyer'de alkollü sürücü takla attı, hasar gören aracına bakarak ağladı

İSTANBUL - Sarıyer'de alkollü olduğu iddia edilen genç sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak takla attı. Kazanın etkisiyle şoka giren yaralı sürücü, ters dönen aracına bakarak gözyaşı döktü. Arkadaşları ve polis tarafından sakinleştirilen yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sarıyer Zekeriyaköy'de dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Semih C. 34 RDU 73 plakalı otomobiliyle süratle gidiyordu. Bir süre sonra aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden genç adam, refüje çarparak takla attı. Semih C. araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra, arkadaşlarını arayarak kazayı haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen arkadaşları ters dönen araçtan Sehim C.'ye ait eşyaları aldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü aracına bakarak ağladı

Büyük çapta hasar gören aracını gören Semih C. gözyaşlarını tutamadı. Genç adamı polis ve arkadaşları sakinleştirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Takla atan araç yolu tamamen kapatırken trafik tek şeritten devam etti. Aracın olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.