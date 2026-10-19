Sarıyer'de araca saldıran sürücünün ehliyeti 60 gün alındı, 180 bin TL ceza verildi - Son Dakika
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Sarıyer'de araca saldıran sürücünün ehliyeti 60 gün alındı, 180 bin TL ceza verildi

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Sarıyer Fatih Caddesi'nde 11 Ekim'de seyir halindeki araca saldıran sürücü yakalandı; kadın ve çocuk büyük korku yaşadı, o anlar kameraya yansıdı. Sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyeti 60 gün alındı, araç 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki bir araca başka bir sürücü tarafından saldırıda bulunuldu. Kadın ve çocuğun büyük korku yaşadığı olay cep telefonu kamerasına yansırken, kısa sürede gözaltına sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay Sarıyer Fatih Caddesi üzerinde 11 Ekim'de meydana geldi. Seyir halinde bulunan bir araca, başka bir sürücüsü tarafından saldırıda bulunuldu. Çocuk ve kadının çığlıklarının birbirine karıştığı olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatıldı. Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli B.B.(29) isimli şahıs yakalandı. Şahsa "Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek"ten 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyeti ise 60 gün boyunca geri alındı, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yakalanan şahıs ayrıca "Tehdit Hakaret ve Mala Zarar Verme" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
GüvenlikOtomobil3. SayfaSarıyerÇocukSon Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de araca saldıran sürücünün ehliyeti 60 gün alındı, 180 bin TL ceza verildi - Son Dakika
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