Sarıyer'de batan teknede kaybolan şahsın arama çalışmaları - Son Dakika
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Sarıyer'de batan teknede kaybolan şahsın arama çalışmaları

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İstanbul Sarıyer'de boğazda teknenin batması sonucu kaybolan kişinin arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Olayda 3 kişi kurtulurken, 1 kişi hala kayıp.

21.08.2024 15:44
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Sarıyer'de batan teknede kaybolan şahsı boğazda arama çalışmaları böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de boğazda teknenin batması sonucu denizde kaybolan kişinin arama kurtarma kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay dün akşam 22.00 sıralarında Sarıyer Tarabya açıklarında meydana gelmişti. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne boğazda batmış, 3 kişi kurtulmuş 1 kişi ise kaybolmuştu. Kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmaları sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından devam ediyor. Gerçekleştirilen arama kurtarma çalışması dron ile görüntülendi. Ekiplerin, boğazda arama yaptığı görüldü.

Sarıyer\'de batan teknede kaybolan şahsın arama çalışmaları
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de batan teknede kaybolan şahsın arama çalışmaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de batan teknede kaybolan şahsın arama çalışmaları - Son Dakika
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