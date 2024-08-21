Sarıyer\'de batan teknede kaybolan şahsın arama çalışmaları

Sarıyer'de batan teknede kaybolan şahsı boğazda arama çalışmaları böyle görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de boğazda teknenin batması sonucu denizde kaybolan kişinin arama kurtarma kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Olay dün akşam 22.00 sıralarında Sarıyer Tarabya açıklarında meydana gelmişti. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne boğazda batmış, 3 kişi kurtulmuş 1 kişi ise kaybolmuştu. Kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmaları sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından devam ediyor. Gerçekleştirilen arama kurtarma çalışması dron ile görüntülendi. Ekiplerin, boğazda arama yaptığı görüldü.
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