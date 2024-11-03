Sarıyer'de Batarya Patladı, Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sarıyer'de Batarya Patladı, Genç Hayatını Kaybetti

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Sarıyer'de elektrikli bisiklet bataryası patladı, 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş hayatını kaybetti.

03.11.2024 02:22
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Sarıyer'de elektrikli bisiklet bataryası bomba gibi patladı, 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İSTANBUL - Sarıyer'de 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, uyumadan önce şarja taktığı bisiklet bataryasını şarja taktı. Şarjda bomba gibi patlayan batarya sonrası evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Odabaş hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Odabaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 24 Ekim tarihinde Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine geldi. Evine geldikten sonra elektrikli bisikletinin bataryasını şarja takarak uyumaya başladı. Gece saatlerinde şarja takılı olan batarya yüksek bir gürültüyle bomba gibi patladı. Patlama sonucu evde yangın çıktı. Patlama seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada uykuda olan Mehmet Gökay Odabaş yoğun duman nedeniyle zehirlenerek bayıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından bulunarak evden çıkarılan Odabaş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan Odabaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

19 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Gökay Odabaş'ı memleketi Ordu'da defnedildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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