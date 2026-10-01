Sarıyer'de cip İETT otobüsüne çarptı, kaza anı kameraya yansıdı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de cip İETT otobüsüne çarptı, kaza anı kameraya yansıdı, 3 kişi yaralandı

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Sarıyer'de saat 18.00 sıralarında karşı yöne geçen cip, Beşiktaş yönüne giden İETT otobüsüyle çarpıştı; kazada cip sürücüsü ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza anı araç içi kamerasına yansıdı ve inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde karşı yöne geçen cipin İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent'ten Sarıyer istikametine ilerleyen Murat A., yönetimindeki 34 UM 6501 plakalı cip, karşı yöne geçerek Beşiktaş istikametine seyreden Abdullah G., idaresindeki 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cip sürücüsü Murat A., ile otobüste yolcu olarak bulunan Rukiye B., ve Metin C., yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı araç içi kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İncelemeİstanbulOtomobilBeşiktaş3. SayfaSarıyerGüncelKazaİETTSon Dakika

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