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Sarıyer'de çürüyen ağaç yola devrildi

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de çürük ağaç kökünden koparak yola devrilirken bölgeden araç veya yayanın geçmemesi olası faciayı önledi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sarıyer Merkez Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çürük olan bir ağaç kökünden koparak yolun ortasına devrildi. Vatandaşlar büyük korku yaşadı. O esnada yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, İBB ve polis ekibi geldi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken devrilen ağaç yoldan kaldırıldı. Olayda ölü ya da yaralı olmazken yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ağacın yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.