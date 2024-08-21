Sarıyer'de darp edilen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de darp edilen genç hayatını kaybetti

Sarıyer\'de darp edilen genç hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de 'Ayazağa kedileri geliyorum' duvar yazısı önünde arkadaşları ile fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaşan Emir Koçhan(16) bir grup yaşıtı tarafından feci şekilde darp edildi. Koçhan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

21.08.2024 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer'de 'Ayazağa kedileri geliyorum' duvar yazısı önünde arkadaşları ile fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaşan Emir Koçhan(16) bir grup yaşıtı tarafından feci şekilde darp edildi. Koçhan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Olay, Sarıyer Ayazağa'da 17 Ağustos cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Emir Koçhan (16) arkadaşları ile birlikte 'Ayazağa kedileri geliyor' yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşımın altında yapılan yorumlar ise tartışmalara neden oldu. İddiaya göre Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi'ne gitti. Durumu öğrenen karşı tarafın da olay yerine gelmesinin ardından tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kalabalık grup tarafından darbedilen Emir Koçhan baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Koçhan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Koçhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Koçhan, salı günü hayatını kaybetti. Koçhan'ın cenazesinin bugün Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

4 şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliyi polis merkezine götürdü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, istanbul, 3-sayfa, Ayazağa, Sarıyer, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de darp edilen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:24:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de darp edilen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement