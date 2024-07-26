Sarıyer'de denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi: O anlar kamerada

Sarıyer'de denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan gençlerden biri hastaneye kaldırıldı. Olay, Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. Umut Keser ve arkadaşı serinlemek için denize girdi ancak suda açıldıktan sonra batıp çıkmaya başladılar. Cankurtaranlar hemen müdahale ederek gençleri kurtardı. Gençlerin sağlık durumları iyi.

26.07.2024 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'de serinlemek için denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan gençlerden biri, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam 17.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya'da Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Umut Keser ve 18 yaşındaki arkadaşı serinlemek için denize girdi. Ancak suda çok açılan iki genç, bir süre batıp çıkmaya başladı. İki arkadaşın çırpındığı gören cankurtaranlar olaya hemen müdahale ederek gençleri kıyıya çıkarttı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 18 yaşındaki gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Umut Keser ise Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisine devam edilen Umut Keser'in de sağlık durumunun iyiyi gittiği kaydedildi.

"Saliseler bile çok önemli"

Kısırkaya'da 19 yaşındaki genci kurtaran cankurtaran Yunus Emre Çokak, "Gençler boğulma tehlikesi geçirdiğinde devriye halindeydim. Halk da bize yardımcı oldu. Can kemerimle birlikte yanlarına gittim. Gençlere can kemerini verdim ve suyun üzerinde tuttum. Ardından da jet ski geldi ve onları alıp kıyıya çıkardık. Gençlerin akıntıya kapıldıklarını düşünüyorum çünkü yüzme pek bilmiyorlardı. Sağlık ekipleri geldi ve arkadaşlarımızı hastaneye götürürdük. Durumu gayet iyi bir sıkıntısı yok. Tam zamanında müdahale edildi. Saliseler bile çok önemli bu durumda. Biz de elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sarıyer, Acil Durum, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi: O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:15 Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı
21:35 AK Partili Hamza Dağ’dan Özgür Özel’e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti
21:21 Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü
20:53 Katliamın ortakları Beyaz Saray’da görüştü Netanyahu’nun Biden için söylediklerine bakın Katliamın ortakları Beyaz Saray'da görüştü! Netanyahu'nun Biden için söylediklerine bakın
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
22:48 Arda Güler’in tatil pozları olay oldu Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
21:05 Yok artık, daha neler Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara’nın üstsüz fotoğrafını paylaştı Yok artık, daha neler! Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 00:47:12. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement