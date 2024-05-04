Sarıyer'de Drift Yapan Sürücüye İdari Para Cezası ve Ehliyet Geri Alındı - Son Dakika
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Sarıyer'de Drift Yapan Sürücüye İdari Para Cezası ve Ehliyet Geri Alındı

Sarıyer\'de Drift Yapan Sürücüye İdari Para Cezası ve Ehliyet Geri Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sarıyer'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını duyurdu. Sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyeti de 60 gün süreyle geri alındı.

04.05.2024 21:48
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Sarıyer'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı. Yakalanan sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulanarak, ehliyeti 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 29 Nisan'da bir şahsın drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ilişkin görüntünün paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde Sarıyer Zekeriya yolu üzerinde aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsünün C.Ö.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanan araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü C.Ö.T.'nün sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Drift Yapan Sürücüye İdari Para Cezası ve Ehliyet Geri Alındı - Son Dakika

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