Sarıyer'de gençleri kurtarmak isterken kendi boğuldu - Son Dakika
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Sarıyer'de gençleri kurtarmak isterken kendi boğuldu

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Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren gençleri kurtarmak için denize giren Ali Topçu, dalgalara kapılarak boğuldu. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Topçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

21.07.2024 18:55
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Sarıyer'de gençleri kurtarmak isterken kendi boğuldu

İSTANBUL - Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren gençleri kurtarmak için denize giren Ali Topçu, dalgalara kapılarak boğuldu. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Topçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birkaç arkadaş serinlemek için denize girdi. Denize giren gençler bir müddet sonra dalgalara kapılarak çırpınmaya başlayınca gençlerin yardımına plajda bulunan Ali Topçu koştu. Cankurtaranı henüz görevine başlamadığı sahilde Topçu, denizde çırpınan iki genci kurtardı. Ardından üçüncü genci de kurtarmak isterken dalgalara kapıldı ve boğuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sahildeki ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Topçu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ali Topçu, Şirinevler Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Rize'ye götürülecek.

"Kısırkaya'da denize girerken dikkat ediyoruz"

Kısırkaya'da boğulma vakalarını duyduğunu söyleyen Emre Aslan, "Sabah ki boğulma vakasına şahit olmadım ama Kısırkaya'da boğulma vakalarının olduğunu duyuyorum. Burada denize girerken dikkat ediyoruz. Genelde kıyıda yüzmeye çalışıyoruz ve denizde çok açılan arkadaşları uyarıyoruz. Dikkat edilmesi gerekiyor çünkü denizi Karadeniz ve milletimiz de yüzmeyi çok iyi bilmiyor. Ben bile yüzmeyi biliyorum desem bile çok açılmıyorum. Deniz bu seni alıp götürüp" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de gençleri kurtarmak isterken kendi boğuldu - Son Dakika

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