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Sarıyer'de kaza: Otomobil takla attı - Son Dakika
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Sarıyer'de kaza: Otomobil takla attı

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobile çarparak takla attı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Sarıyer\'de kaza: Otomobil takla attı
30.12.2023 - 19:33,
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Sarıyer'de kaza yapan otomobil takla attı

İSTANBUL - Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sürücüsü, aynı yönde seyir halinde olan bir otomobile çarparak takla attı. Takla attıktan sonra ters dönen otomobil sürücüsü ve araç içerisinde bulunan kişiler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 AKT 619 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan 34 HFH 484 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla attıktan sonra ters dönen otomobil sürücüsü ve otomobil içerisinde bulunan kişiler kendi imkanları ile araçtan çıktı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası her iki otomobilde bulunan sürücü ve yolcular kendi imkanları ile araçtan çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kaza sonrası sürücüler ve araç içerisinde bulunan kişiler kazayı yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen çekici yardımıyla kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada, kazaya karışan her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de kaza: Otomobil takla attı - Son Dakika


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