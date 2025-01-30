Sarıyer'de Kontrol Kaybı: Sürücü Ormana Uçtu

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Sarıyer'de hız yapan sürücü ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de hız yaptığı ileri sürülen sürücü kontrolünü kaybederek ormanlık alana uçtu. Takla atan araçtan çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza 21.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Bayırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer istikametine seyreden Deniz Türemiş, komutasındaki 34 DT 198 plakalı BMW marka araç, hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak önce elektrik direğine çarptı ardından ormanlık alana uçtu. Hız yapan sürücünün yoldan çıkmadan önce başka bir araca da çarptığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan aracından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılan sürücü Türemiş, hafif yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken takla atan araç çekici yardımıyla ormanlık alandan çıkarıldı.

Kaza sebebiyle Hacıosman Bayırında yoğun trafik meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü.