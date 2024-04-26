Sarıyer'de Öğretmen Şiddeti: Veli, Öğrencinin Yanlış Yönlendirmesi Nedeniyle Başka Bir Öğretmeni Darp Etti - Son Dakika
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Sarıyer'de Öğretmen Şiddeti: Veli, Öğrencinin Yanlış Yönlendirmesi Nedeniyle Başka Bir Öğretmeni Darp Etti

Sarıyer\'de Öğretmen Şiddeti: Veli, Öğrencinin Yanlış Yönlendirmesi Nedeniyle Başka Bir Öğretmeni Darp Etti

Sarıyer'de bulunan Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğrencinin babası tarafından okulda şiddete uğrayan öğretmenin, olayla ilgisi olmayan başka bir öğretmen tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Öğrencinin akran zorbalığı yapması üzerine uyarıda bulunan öğretmen, öğrencinin babasını okula çağırmıştı. Ancak olay sonrası öğrencinin yanlış bilgilendirmesi nedeniyle başka bir öğretmen darp edilmişti. Velinin daha önceki suç kaydı ve öğrencinin disiplinsiz davranışları da ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, velinin tutuklandığını duyurdu.

26.04.2024 15:32
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Sarıyer'de bir okulda öğretmen, öğrencinin babası tarafından okulda şiddete uğramış, olay sonrası Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan veli Ali Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öğretmenin darp edilmesiyle ile ilgili Veli'nin öğrencinin yanlış yönlendirmesi nedeniyle olayla ilgisi olmayan başka bir öğretmeni darp ettiği öğrenildi.

Sarıyer'de bulunan Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre okulda görevli olan öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyarmış. Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği öğretmenin ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürülmüştü. Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü öğretmen Nazlı Ö.'yü yumruk atarak yaraladı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi.

'Başka öğretmene yumruk atmış'

Öğrencisi ile birlikte okula gelen Veli Ali Ç., koridorda darp ettiği öğretmenin öğrencisini uyaran öğretmen olmadığı ve öğrencinin yanlış bilgilendirmesi nedeniyle olayla ilgisi olmayan başka bir öğretmenin darp ettiği ileri sürüldü.

Öte yandan öğrencinin daha önce de disiplinsiz davranışlar sergilediği ve akran zorbalığı nedeniyle birden fazla okul değiştirdiği, Veli Ali Ç.'nin ise daha önceden 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'kötü muamele' gibi 3 farklı suçtan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmeni darp eden velinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini aktardı. Tunç mesajında şunları paylaştı:

"Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan, bilgili ve ahlaklı bireyler yetiştirmek uğruna kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimize yönelik şiddet eylemi asla kabul edilemez. Hepimizi üzen olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sarıyer, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Öğretmen Şiddeti: Veli, Öğrencinin Yanlış Yönlendirmesi Nedeniyle Başka Bir Öğretmeni Darp Etti - Son Dakika

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