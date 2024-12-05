Sarıyer'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sarıyer\'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sarıyer'de kahvehane önünde çıkan kavgada bir kişi yaralandı, saldırgan kaçtı.

05.12.2024 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer'de bir kahvehane önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Sarıyer Bahçeköy Merkez Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri yanındaki silahla tartıştığı arkadaşı Barış K.'ya ateş açtı. Kalçasından yaralanan Barış K, yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Barış K.'yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerini şeritle çevirerek güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kavganın gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Sarıyer, Polis, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:38 Fransa’da hükümet düştü Barnier, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
09:56 Tuzla’da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu
09:39 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir ilk yaşanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
09:25 Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 01:04:39. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.