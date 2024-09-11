Sarıyer'de cinayet: Müşteri kavgası kanlı bitti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de cinayet: Müşteri kavgası kanlı bitti

Sarıyer'de bir kişi, daha önce tamirhanede yanlarında çalışan şahsı dükkan açtıktan sonra müşterilerini çaldığı iddiasıyla vurarak öldürdü. Şüpheli yakalandı ve cinayeti itiraf etti.

11.09.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de bir kişi, daha önce tamirhanede yanlarında çalışan şahsı dükkan açtıktan sonra müşterilerini çaldığı iddiasıyla vurarak öldürdü. O anlar kameraya yansırken, şüphelinin ifadesinde cinayet itiraf ettiği öğrenildi.

Sarıyer, Huzur Mahallesi'nde 8 Eylül Pazar günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işlettiği tamirhanenin önünde oturan İlhan Gürleyen'nin (54) yanına yaklaşan bir kişi, hedefindeki kişiye ateş ederek yaya olarak kaçtı. Başından vurulan İlhan Gürleyen hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Cinayet anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde üzerinde gri mont ve kapüşon bulunan şüphelinin yürüyerek iş yerine doğru geldiği, dükkanın önünde oturan İlhan Gürleyen'ye ateş ettiği ardından hızla kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Şüpheli yakalandı

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelinin Mehmet A.D.(41) olduğunu belirledi. Şüphelinin otomobilini bir arka sokağa park ettiği ardından olayı gerçekleştirdikten sonra aynı aynı araçla kaçtığı tespit edildi. Şüpheli Mehmet A.D.'nin otomobili Başakşehir'deki evinin önünde park edilmiş olarak bulundu. Otomobilde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet tabanca bulundu. Şüpheli ise Başakşehir'de yürürken gözaltına aldı. Mehmet A.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Cinayet müşteri kavgası çıktı

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada Mehmet A.D.'nin öldürülen İlhan Gürleyen'in daha önce çalıştığı tamirhanenin sahibinin oğlu olduğu ortaya çıktı. Çalıştığı tamirhane sahibi ölünce, kendisine bir dükkan açan İlhan Gürleyen'in daha önceden müşterilerini çaldığını iddia eden Mehmet A.D. ile tartıştığı anlaşıldı. Sorgusda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, maktulün müşterilerini çaldığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cinayet, Sarıyer, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de cinayet: Müşteri kavgası kanlı bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 Narin’in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
13:57 5 yıldır Türkiye’ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç’ten geri adım 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
11:18 Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem Faturalar artık gelire göre ödenecek Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem! Faturalar artık gelire göre ödenecek
22:59 Çok konuşulacak ’Narin’ tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik
22:55 AK Partili Hulusi Akar’dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma
22:29 Jose Mourinho’dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler
22:25 Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti Acı gerçek otopsi raporunda Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda
21:54 Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor İşte forma giyeceği ilk maç Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor! İşte forma giyeceği ilk maç
21:27 Ülkesine geri döndü Fenerbahçe Beko’da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor Ülkesine geri döndü! Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 15:48:30. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de cinayet: Müşteri kavgası kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement