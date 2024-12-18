Sarıyer'de Tekel Bayisine Darbetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de Tekel Bayisine Darbetti

Sarıyer\'de Tekel Bayisine Darbetti

Kız arkadaşının hastaneye kaldırılmasının ardından tekel bayisini basan kişi darbedildi.

18.12.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de kız arkadaşının alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırıldığını öğrenen kişi, tekel bayisini bastı. Sahte içki sattığını iddia ettiği iş yeri sahibine hakaret ve tehditlerde bulunan kişi, sopayla darbedildi. Yaşananlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Aralık Pazar günü saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın akşam saatlerinde tekel bayisine giderek alkol satın aldı. Aldıklarının hepsini tüketen kadın, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kadının erkek arkadaşı ise bir arkadaşıyla beraber tekel bayisine giderek, Kazım isimli iş yeri sahibini küfrederek tehdit etti.

Küfür ve darp anları kameraya yansıdı

İş yeri sahibini sahte içki satmakla suçlayan kişi, dükkandaki başka bir kişi tarafından yumruklandı. Bu sırada küfretmeye devam eden şahıs, iş yeri sahibi tarafından sopayla darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahsın iş yeri sahibinin üstüne yürüdüğü, küfür ettiği ve darp edildiği anlar yer alıyor. Tarafların ise birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sahte İçki, Güvenlik, Sarıyer, 3-sayfa, Güncel, Tekel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Tekel Bayisine Darbetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:05 Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:55:22. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Tekel Bayisine Darbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.