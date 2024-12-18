Sarıyer\'de Tekel Bayisine Darbetti

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Sarıyer'de kız arkadaşının alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırıldığını öğrenen kişi, tekel bayisini bastı. Sahte içki sattığını iddia ettiği iş yeri sahibine hakaret ve tehditlerde bulunan kişi, sopayla darbedildi. Yaşananlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Aralık Pazar günü saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın akşam saatlerinde tekel bayisine giderek alkol satın aldı. Aldıklarının hepsini tüketen kadın, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kadının erkek arkadaşı ise bir arkadaşıyla beraber tekel bayisine giderek, Kazım isimli iş yeri sahibini küfrederek tehdit etti.

Küfür ve darp anları kameraya yansıdı

İş yeri sahibini sahte içki satmakla suçlayan kişi, dükkandaki başka bir kişi tarafından yumruklandı. Bu sırada küfretmeye devam eden şahıs, iş yeri sahibi tarafından sopayla darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahsın iş yeri sahibinin üstüne yürüdüğü, küfür ettiği ve darp edildiği anlar yer alıyor. Tarafların ise birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL