Sarıyer'de Tekne Batması: 3 Kişi Kurtuldu, 1 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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Sarıyer'de Tekne Batması: 3 Kişi Kurtuldu, 1 Kişi Kayboldu

Sarıyer\'de Tekne Batması: 3 Kişi Kurtuldu, 1 Kişi Kayboldu

Sarıyer Tarabya açıklarında dün akşam saatlerinde meydana gelen tekne batması sonucunda 3 kişi ve 1 köpek yüzerek kurtulurken, kaybolan 1 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

21.08.2024 09:20
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Sarıyer'de dün akşam saatlerinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu teknenin batması üzerine 3 kişi ve 1 köpek yüzerek kurtulurken, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sarıyer Tarabya açıklarında meydana gelmişti. İddiaya göre, 4 kişi ve 1 köpeğin olduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle batmıştı. Teknenin batmasıyla beraber 4 kişi ve beraberlerindeki 1 köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalışmıştı. Sahilde oturan vatandaşlar denizde 3 kişinin yardım çığlıklarını duyunca durumu polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

O sırada vatandaşların uyarılarıyla durumu fark eden bir tekne kaptanı, sahile yüzerek ulaşmaya çalışan 3 kişi ve 1 köpeği tekneye alarak sahile çıkartmıştı. Sağlık ekipleri, karaya çıkarılan 3 kişi ve köpeğe olay yerinde tedbir amacıyla müdahale etmişti. İsmi öğrenilemeyen 3 kişinin ve köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor

Tarabya açıklarında batan tekneden 3 kişi ve 1 köpek yara almadan kurtulurken yüzmeyi bilmediği iddia edilen 1 kişi ise denizde kaybolmuştu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde başlatılan arama çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Tekne Batması: 3 Kişi Kurtuldu, 1 Kişi Kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de Tekne Batması: 3 Kişi Kurtuldu, 1 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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