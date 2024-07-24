Sarıyer'de Tırın Sıkıştırdığı Kamyon Başka Bir Tıra Çarptı - Son Dakika
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Sarıyer'de Tırın Sıkıştırdığı Kamyon Başka Bir Tıra Çarptı

Sarıyer'de bir tırın sıkıştırdığı kamyon sürücüsü, yol kenarında bekleyen başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Kaza sonucunda trafik kısa süreli olarak etkilendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

24.07.2024 10:56
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Sarıyer'de tırın sıkıştırdığı kamyon sürücüsü yol kenarında arıza nedeniyle bekleyen başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan kimse olmadı.

Kaza, dün 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Demirciköy Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 BJM 794 plakalı gıda taşıyan kamyonun sürücüsü Fesih İşler, süratli bir şekilde seyir halinde ilerleyen bir tır tarafından sıkıştırıldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, sağ şeritten arıza nedeniyle duran 34 ZBV 85 plakalı tıra arkadan çarptı. Aracın arızasına bakan şoför Yücel Kos ve İşler kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nda kısa süreli trafik meydana geldi. Araçların çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normalde döndü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

"Üstünden geçeceğime aracına vururum"

Kazada aracı hurdaya dönen Fesih İşler, "Kendi şeridimde ilerlerken 3 tane tır birbirlerini kovalar gibi gidiyorlardı. Aradaki tır sol tarafındaki tırdan kurtarmaya çalıştı üzerime yürüdü. Ben de hafif sağa kırdım lastik izlerinden de belli. Buradaki arkadaşta durmuştu ve yolun dış tarafındaydı. Hiçbir uyarıcı işaret ya da reflektör yoktu. Diğerleri beni sıkıştırdıktan sonra aradan sıyırayım dedim. Baktım brandası ile ilgileniyor kaçamayacak. Üstünden geçeceğime köşeden vurayım daha iyi diye düşündüm" dedi.

"Aradan geçmeyi deneseydi beni de öldürebilirdi"

Ölümden kıl payı kurtulan tır şoförü Yücel Kos, "Arabanın ara hortumları vardır bunlara kaplin denir. Yolda giderken büyük ihtimalle o kaplin yerinden çıktı ve araba birden frenledi. Bende arabayı sağa çektim ne oldu diye bakmak için. Baktım hortumlardan biri yerinden çıkmış vaziyette. Hemen onu taktım. Arabama binecektim orta şeritten, bana vuran araç geldi. Kendisinin demesine göre bir başka araç sıkıştırmış, duramadım diyor. Ben de sağ şeritteydim ister istemez araç geldi vurdu. Aradan geçmeyi deneseydi beni de öldürebilirdi, kendisi de ölebilirdi. Canımız sağ olsun bende bir şey yok vuran arkadaşta da bir şey yok. Kaderimizi yaşıyoruz. Ne olduğunu anlamaya zaman kalmadı, ben durdum aradan bir dakika ya geçti ya geçmedi o süre içerisinde araç direkt geldi çarptı. Çarpma anında şaşırdım çünkü arabanın yanındaydım aptallaştım, hiçbir şey yapamadım. Ardından büyük bir kaza olduğunu anladım. Direkt şoförün yanına gittim. Sürücü bana "Bende bir şey yok beni sıkıştıran tırı gördün mü?" dedi. Ben de "Hiçbir şey görmedim" dedim. Durum bu. Anlık bir şeydi ama oldu maalesef" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Tırın Sıkıştırdığı Kamyon Başka Bir Tıra Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de Tırın Sıkıştırdığı Kamyon Başka Bir Tıra Çarptı - Son Dakika
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